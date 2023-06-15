Рыбакам-любителям в Приморье разрешили ловить по две горбуши в сутки

0:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В Приморье власти разрешили рыбакам ловить в сутки по две горбуши, но только на спиннинг и удочку. Об этом пишет издание zr.media.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Отмечается, что число остальной красной рыбы, которую можно поймать в течение суток, также ограничено.

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