В Приморье власти разрешили рыбакам ловить в сутки по две горбуши, но только на спиннинг и удочку. Об этом пишет издание zr.media.
Отмечается, что число остальной красной рыбы, которую можно поймать в течение суток, также ограничено.
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