В Сети заявили, что рыболовное судно терпит бедствие в Приморье

В районе острова Попова во Владивостоке терпит бедствие рыбацкая шхуна. Такие сообщения появились в Сети, пишет издание vostokmedia.com.

В посте говорится, что у рыбаков сломалась шхуна, заканчивается еда и вода, а частное спасательное судно потерпело крушение по пути к ним.

Однако, в экстренных службах данную информацию редакции не подтвердили, заявив, что радары судно не обнаруживают.

Как в Интернете оказались фотографии шхуны, неизвестно. Сейчас выход в море опасен и местные жители переживают за экипаж.

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