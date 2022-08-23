Мэр Владивостока Константин Шестаков провёл встречу с работниками морского торгового порта. Кроме вопросов строительства учреждений образования и благоустройства общественных пространств, жители Приморья затронули аспекты морского сообщения с близлежащими островами. Об этом сообщает издание zr.media.
Шестакову задали вопрос об организации пассажирских перевозок на остров Рейнеке в зимний период. Иногда рейсы отменяются в период непогоды, так как нельзя использовать катер на воздушной подушке.
Подходящие по техническим составляющим суда найдены, заявил глава города. Они будут приобретены по контракту в лизинг уже в этом году, а затем их возьмут в муниципальную собственность и будут запускать для сообщения в холодное время года, пояснил мэр.
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