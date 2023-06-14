В Новосибирске вынесли приговор бывшему председателю отделения РАН академику Александру Асееву. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученый признан виновным в незаконной приватизации коттеджа, что привело к ущербу в размере 45 млрд рублей. Асеев был осужден на четыре года лишения свободы условно.
Также злоумышленник должен будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Академик убедил членов президиума СО РАН отремонтировать и предоставить ему служебный коттедж, расположенный на территории Академгородка в Новосибирске.
Преступник отказался признать свою вину. Он планирует обжаловать приговор, который он считает незаконным, несправедливым и необоснованным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.