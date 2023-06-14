В Новосибирске осудили академика РАН за незаконную приватизацию коттеджа

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске вынесли приговор бывшему председателю отделения РАН академику Александру Асееву. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: potokmedia.ru

Ученый признан виновным в незаконной приватизации коттеджа, что привело к ущербу в размере 45 млрд рублей. Асеев был осужден на четыре года лишения свободы условно.

Также злоумышленник должен будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Академик убедил членов президиума СО РАН отремонтировать и предоставить ему служебный коттедж, расположенный на территории Академгородка в Новосибирске.

Преступник отказался признать свою вину. Он планирует обжаловать приговор, который он считает незаконным, несправедливым и необоснованным.

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