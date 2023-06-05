Специалисты из Пушкино перечислили главные правила безопасности на железной дороге

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалисты городского округа Пушкинский напомнили гражданам о важности соблюдения правил поведения на железнодорожных путях и вблизи движения поездов. Сообщается, что за прошлый год выросла статистика смертей на ж/д дороге.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперты отмечают, что чаще всего происшествия происходят из-за невнимательности граждан. Например, только в конце мая в городском округе произошло три несчастных случая.

В пресс-службе администрации настоятельно рекомендовали гражданам быть предельно внимательными во время нахождения на железнодорожных путях, не отвлекаться на телефон, не пользоваться наушниками. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

"Не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав", — отмечается в сообщении.

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