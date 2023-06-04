В Приамурье на железной дороге произошёл сход пяти вагонов с углём

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На станции Сковородино Забайкальской железной дороги в Амурской области пять вагонов, груженых углём, сошли с рельс без опрокидывания. Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, ЧП произошло 4 июня в 14:30 по местному времени [08:30 мск].

Фото: РИА Новости

"Задержек движения поездов не допущено. В настоящее время проводятся восстановительные работы".

На данный момент проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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