На станции Сковородино Забайкальской железной дороги в Амурской области пять вагонов, груженых углём, сошли с рельс без опрокидывания. Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, ЧП произошло 4 июня в 14:30 по местному времени [08:30 мск].
"Задержек движения поездов не допущено. В настоящее время проводятся восстановительные работы".
На данный момент проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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