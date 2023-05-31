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Дерматовенеролог Савкина: как привести руки в порядок после работы на грядках

1:11
Общество

Начался дачный сезон, а вместе с ним проблемы с руками у тех, кто активно работает в огороде. Дерматовенеролог Марина Савкина рассказала, как уберечь нежную кожу.

Дерматовенеролог Савкина: как привести руки в порядок после работы на грядках
Фото: http://renovahandcare.com/

Главную опасность для рук на дачном участке составляют ультрафиолетовые лучи, вода, почва, различные химические средства, аллергены.

Чтобы не пришлось отмывать почерневшую кожу, нужно побеспокоиться об их защите. Перчатки помогут это сделать. Они могут быть резиновыми, силиконовыми, хлопчатобумажными. Снимать их не нужно практически никогда.

Чтобы избежать мозолей, необходимо наклеить специальный пластырь в те места, которые будут подвержены наибольшему трению. На руки надо наносить защитный крем с SPF не менее 30. Если появились ссадины или порезы, обработать их надо своевременно, сообщает сайт aif.ru.

На ночь специалист рекомендует наносить крем, который восстановит уставшую кожу. В его состав должны входить следующие ингредиенты: мочевина, пантенол, гиалуроновая кислота, церамиды.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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