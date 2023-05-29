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Врач Иванов рассказал дачникам о пользе и вреде ароматной зелени

3:05
Здоровье

Дачный сезон в самом разгаре. Врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Роман Иванов рассказал нюансы применения ароматных трав, таких как базилик, кинза, черемша и ревень. Высаживать данные растения следует в разных частях участка, чтобы их запахи не смешивались.

Врач Иванов рассказал дачникам о пользе и вреде ароматной зелени
Фото: pixabay.com

Базилик способен улучшить вкус мясных, рыбных блюд, солений и выпечки. Трава содержит витамины В2, РР, А, С, магний, медь, калий, марганец, фосфор, кальций, железо, цинк и селен, отмечает специалист. Кроме того, базилик содержит антибактериальные вещества, обладает успокаивающим действием, снимает спазмы. Но есть опасность: он разжижает кровь, поэтому употреблять в пищу людям, принимающим антикоагулянты, его нельзя.

"Также базилик снижает количество сахара в крови, поэтому он противопоказан пациентам с сахарным диабетом. У беременных женщин базилик может спровоцировать сокращение матки, вплоть до прерывания беременности. Несовместимо растение и с лекарствами от тошноты и рвоты", — приводит слова Иванова "Вести Подмосковья".

Ревень раньше был частым гостем на дачных участках, а сейчас встречается всё реже, а зря, ведь это растение — кладезь витамина К. Также в нём содержатся витамины С и А, калий, фолиевая кислота, антиоксиданты. Кроме того, ревень — прекрасный источник клетчатки, такой необходимой кишечнику человека. Но есть ограничения по его употреблению: ревень не рекомендуется есть гипертоникам, людям с такими болезнями, как панкреатит, язва желудка, геморрой, мочекаменная болезнь и подагра.

Кинза — излюбленная трава любителей шашлыка. Но в пищу употребляют не только листья, но и семена, ведь другое название кинзы — кориандр. Ароматное растение богато витаминами группы В, А, С, Е, К и РР, калием, кальцием, железом и натрием.

"Запрещено употреблять кинзу при обострениях гастрита и панкреатита. Кроме того, растение не стоит включать в рацион людям с гипертонией, тромбофлебитом и ишемической болезнью сердца", — сообщает врач.

Что касается черемши, то любители кулинарии уже оценили её листья, луковицы и свежие побеги. Также стебли и луковицы можно мариновать или солить, добавлять в салаты, подавать к шашлыку. Сушёная черемша не обладает теми полезными свойствами, которые заложены в неё природой. Растение оказывает антибактериальное, противовирусное и антипаразитарное действия. Кроме того, при регулярном употреблении черемши в пищу иммунитет человека укрепляется и улучшается работа сердца. Ограничение: дети до трёх лет, люди с заболеваниями желудка, при панкреатите и холецистите.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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