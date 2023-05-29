Абитуриентам рассказали, в какие престижные вузы Новосибирска можно поступить на бюджет

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Школьникам Новосибирска рассказали, в какие вузы региона они могут поступить на бюджет.

Фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Так, примерно половина мест в НГТУ НЭТИ в 2023 году являются бюджетными — 2182, при 2515 платных местах. Проходной балл в этот вуз разнится в зависимости от выбранного факультета — например, на "Информационных технологиях в цифровой экономике" в 2022 он составлял 78 на бюджет, и 41 — на обучение по контракту.

Зато в НГУ количество бюджетных мест выросло на 28, и теперь их стало 1364. Сколько в этом году в вузе будет платных мест, пока неясно, пишет atas.info. Известно только, что в 2022 году их было 736. Лидирует же по количеству бюджетных мест (235) в НГУ механико-математический факультет.

А вот в НГУЭУ количество бюджетных мест было несколько сокращено. Вуз предполагает набрать в 2023 году 323 бюджетника образовательным программам бакалавриата и специалитета, 175 человек — по программам среднего профессионального образования, на программах магистратуры — 62 места. Зато платных мест в НГУЭУ в разы больше: по программам среднего профессионального образования их более 1600, на программах бакалавриата и специалитета планируется набрать более 2300 платников, на программах магистратуры есть более 900 платных мест.

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