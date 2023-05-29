В Москве начал работу сервис по подбору вузов по результатам ЕГЭ. С его помощью можно посмотреть данные по проходным баллам самых популярных вузов города. Площадка работает на базе Московской электронной школы.
"Новый сервис помогает персонифицировано подойти к возможному выбору вузов, в который ты собираешься поступить, и к факультету, в зависимости от результатов ЕГЭ, которые ты набрал", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Механизм подбора выстроен на среднем балле ЕГЭ, который требовался для поступления на каждый ведущий факультет вузов Москвы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.