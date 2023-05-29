Для московских школьников запустили сервис по подбору вузов

0:41 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

В Москве начал работу сервис по подбору вузов по результатам ЕГЭ. С его помощью можно посмотреть данные по проходным баллам самых популярных вузов города. Площадка работает на базе Московской электронной школы.

Фото: РИА Новости

"Новый сервис помогает персонифицировано подойти к возможному выбору вузов, в который ты собираешься поступить, и к факультету, в зависимости от результатов ЕГЭ, которые ты набрал", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Механизм подбора выстроен на среднем балле ЕГЭ, который требовался для поступления на каждый ведущий факультет вузов Москвы.