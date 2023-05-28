В ХМАО обсудили поступок водителя, выгнавшего из автобуса девочек без денег

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

В ХМАО родительница написала жалобу на водителя автобуса, который выгнал из транспортного средства двух девочек без билетов.

Фото: Ассоциация Туроператоров России

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа рассказала, что девочки 12 и 13 лет забыли деньги на проезд дома. Подростки попытались добраться до занятий бесплатно, однако водитель выгнал безбилетниц.

Ранее сообщалось, что В ХМАО под колёса автобуса попала девочка в наушниках.

Как сообщает издание muksun.fm, горожане отметили, что зимой и в тёмное время суток не стоит выгонять детей из общественного транспорта, однако нашлись и те, кто отчитал нерадивых родителей, найдя оправдание для водителя автобуса.

"Ага еще в столовую дети придут без денег — накормить их. В магазин без денег придут — им продавец должна за свои деньги купить всё, что надо… Это вся вина на родителях", — высказали своё мнение интернет-пользователи, комментируя инцидент.

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ДЕТИ-БЕЗБИЛЕТНИКИ