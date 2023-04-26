Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВСУ пожаловались, что самая популярная на фронте модель дронов DJI Mavic 3 снята с производства и с продажи
Владимир Соловьёв рассказал про колодцы с "трупами изнасилованных женщин" на Донбассе
Бывший посол КНР в Москве возглавит китайскую делегацию по урегулированию на Украине
Захарова: лидер Китая Си Цзиньпин должен помнить о чудовищном лицемерии Киева
Кашеварова о контрнаступлении ВСУ: Украина блефует
Путаница с клеммами аккумулятора может привести к повреждению блока управления двигателем
Читатели "Гуаньча": Путин гениально ответил на арест российских активов Западом
Глава РПЦ патриарх Кирилл попал в санкционные списки Чехии
Секретарь СНБО Данилов предрёк обвал фронта и откат ВСУ на запад при сдаче Артёмовска

В ХМАО автобусом была сбита девочка в наушниках

0:44
Происшествия

В ХМАО в городе Белоярский на нерегулируемом пешеходном переходе в вечерне время произошло ДТП — пассажирский автобус сбил переходящую через дорогу девочку 13 лет.

В ХМАО автобусом была сбита девочка в наушниках

Как пишет muksun.fm, переходящая по переходу школьница была в наушниках.

Удар был достаточно сильный, в результате ДТП девочка была травмирована, а у автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

Госавтоинспекторы ещё раз напомнили, что всем участникам дорожного движения следует быть максимально внимательными, а пешеходы перед тем, как пересечь дорогу, должны убедиться, что все транспортные средства остановились и готовы их пропустить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Украинский боевик в слезах о потерях ВСУ: "Мне тяжело это видеть"

ВСУ несут большие потери в зоне СВО.

РВ: военнослужащий ВСУ в слезах заявил о "бойне", где гибнут украинские солдаты
РИАН: опубликован список артистов, от концертов которых отказалась Россия в 2023 году
Артисты в России столкнулись с отменой концертов
МИД РФ послал устрашающие послания США
Наёмники из Франции расстреляли пленных российских бойцов
Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Последние материалы
В ХМАО автобусом была сбита девочка в наушниках
Кашеварова о контрнаступлении ВСУ: Украина блефует
Путаница с клеммами аккумулятора может привести к повреждению блока управления двигателем
Читатели "Гуаньча": Путин гениально ответил на арест российских активов Западом
Глава РПЦ патриарх Кирилл попал в санкционные списки Чехии
Секретарь СНБО Данилов предрёк обвал фронта и откат ВСУ на запад при сдаче Артёмовска
Экономист одобрил указ Путина об ответном изъятии иностранных активов
Участник СВО: опытные бойцы не могли поверить в такие зверства ВСУ
Источник: страны НАТО поставили через Румынию в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 Т-72
В США рухнул ещё один крупный банк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников