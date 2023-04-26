В ХМАО автобусом была сбита девочка в наушниках

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ХМАО в городе Белоярский на нерегулируемом пешеходном переходе в вечерне время произошло ДТП — пассажирский автобус сбил переходящую через дорогу девочку 13 лет.

Как пишет muksun.fm, переходящая по переходу школьница была в наушниках.

Удар был достаточно сильный, в результате ДТП девочка была травмирована, а у автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

Госавтоинспекторы ещё раз напомнили, что всем участникам дорожного движения следует быть максимально внимательными, а пешеходы перед тем, как пересечь дорогу, должны убедиться, что все транспортные средства остановились и готовы их пропустить.

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