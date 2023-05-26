Суд назначил 6 лет лишения свободы кассирше "Альфа-банка" и её супругу за хищение 23 миллионов рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывшему старшему кассиру "Альфа-банка" Анне Григорьевой и её мужу за хищение 23 миллионов рублей суд назначил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому.

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Решение суда было обнародовано 26 мая в ходе заседания Ачинского городского суда, пишет prmira.ru. Также приговор включил в себя принудительное лечение для обвиняемой.

Женщина во время работы старшим кассиром в "Альфа-банке" по просьбе мужа постепенно вынесла с работы 22,8 миллионов рублей. Делала она это в течение 3,5 лет.

Похищенные у банка средства пошли на закрытие долгов супруга обвиняемой. Также пара потратила их на развлечения, гаджеты, вещи известных брендов.

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