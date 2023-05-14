Пророссийского экс-мэра Риги Ушакова подозревают в хищении 10 млн евро из горсовета

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший градоначальник Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков, стал фигурантом уголовного дела о причинении "тяжкого ущерба в размере более 10 миллионов евро" горсовету столицы Латвии, сообщает издание EADaily.

Фото: https://www.facebook.com/NilsUsakovs

Как утверждают правоохранители, экс-мэр вместе с подчинёнными требовал крупную взятку от владельца компании, которая занимается пассажирскими перевозками. Они намеревались изменить рижское законодательство, чтобы выплачивать компании-перевозчику дополнительные компенсации из бюджета, но взамен требовали треть от доходов наличными.

Коррупция в высших эшелонах власти Латвии всё чаще становится нормой. Ранее контракт на снабжение армии республики продовольствием достался никому не известной компании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.