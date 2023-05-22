Климатолог Кокорин: столицу России перенесут в Сибирь при потеплении климата на пять градусов

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В случае повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века столицу России перенесут в Сибирь. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

Фото: REX/Shutterstock

Кроме того, климат изменяется уже сейчас, и спустя несколько лет температура поднимется на два градуса, в результате чего жара начнёт накрывать планету в три раза чаще, чем сейчас. Кокорин отметил, что в таких климатических условиях можно спокойно жить, однако на адаптацию уйдёт время.

В худшем случае температура увеличится на пять градусов. Тогда человечество столкнётся с аномальной жарой.

"Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", — предположил Кокорин в беседе с РИА Новости.

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