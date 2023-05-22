Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил на территории региона посещать природные водоемы после 20:00. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Соответствующие изменения внесены в постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации".
Исключение делается для транспорта и граждан, которые выполняют работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров.
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