В Тюменской области запретили посещать природные водоемы после 20:00

0:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил на территории региона посещать природные водоемы после 20:00. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Фото предоставлено девелопером

Соответствующие изменения внесены в постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации".

Исключение делается для транспорта и граждан, которые выполняют работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров.

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