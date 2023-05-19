В лесах на юге России всё чаще встречается редкий гриб — решёточник красный. Об этом заявил ведущий программы "Царство грибов" на телеканале "Живая Планета" Дмитрий Тихомиров. Несмотря на то что решёточник является неядовитым грибом, употреблять в пищу его не стоит.
"У него пещеристое тело, как и у всех грибов семейства Весёлковых", — объяснил специалист.
Тихомиров подчеркнул, что решёточник красный обычно произрастает на побережье Средиземного моря. Распространение этого гриба в лесах России может быть вызвано потеплением, сообщает Газета.Ru.
"Но если потепление будет развиваться и дальше, то решёточник пойдет на север — через Воронежскую область, Калужскую, пока не дойдёт до Подмосковья", — уточнил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.