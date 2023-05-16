Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о смертельно опасных весенних грибах

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В мае жители Омской области открыли грибной сезон, кто-то даже смог собрать несколько килограммов за пару часов. Однако, обнаружив некоторые виды, стоит подумать, брать их к себе в корзину или нет. Об этом пишет издание gorod55.ru.

Фото: pixabay.com

Об опасности сморчков и строчков, которые являются условно ядовитыми, омичей предупредили сотрудники Роспотребнадзора. Гельвелловая кислота, присутствующая в них, может снижать уровень гемоглобина в крови и разрушать печень. Отравление со смертельным исходом способен вызвать содержащийся в строчках гиромитрин.

Грибы нужно отварить в течение 10-20 минут перед приготовлением, а воду вылить. Для надёжности грибы рекомендуется проварить ещё раз.

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