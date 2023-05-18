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В Челябинске возле жилого дома обнаружили боевую мину

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Общество

В Челябинске рабочие откопали мину рядом с жилым домом.

В Челябинске возле жилого дома обнаружили боевую мину
Фото: wikimedia

Мину обнаружили во время проведения земельных работ. Отмечается, что несмотря на глубокую коррозию металла, мина была боевой и представляла угрозу для граждан.

Ранее сапёры рассказали, что в Донбассе люди будут подрываться на минах ещё несколько десятилетий.

Издание kursdela.biz сообщает, что сотрудники Росгвардии откликнулись на сообщение о снаряде и нейтрализовали мину. Опасный предмет уничтожили на полигоне, соблюдая технику безопасности.

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Обнаруженные мины
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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