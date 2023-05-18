В Челябинске возле жилого дома обнаружили боевую мину

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинске рабочие откопали мину рядом с жилым домом.

Фото: wikimedia

Мину обнаружили во время проведения земельных работ. Отмечается, что несмотря на глубокую коррозию металла, мина была боевой и представляла угрозу для граждан.

Ранее сапёры рассказали, что в Донбассе люди будут подрываться на минах ещё несколько десятилетий.

Издание kursdela.biz сообщает, что сотрудники Росгвардии откликнулись на сообщение о снаряде и нейтрализовали мину. Опасный предмет уничтожили на полигоне, соблюдая технику безопасности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Обнаруженные мины