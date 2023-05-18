В Челябинске рабочие откопали мину рядом с жилым домом.
Мину обнаружили во время проведения земельных работ. Отмечается, что несмотря на глубокую коррозию металла, мина была боевой и представляла угрозу для граждан.
Ранее сапёры рассказали, что в Донбассе люди будут подрываться на минах ещё несколько десятилетий.
Издание kursdela.biz сообщает, что сотрудники Росгвардии откликнулись на сообщение о снаряде и нейтрализовали мину. Опасный предмет уничтожили на полигоне, соблюдая технику безопасности.
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