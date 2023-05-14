В ГД РФ предложили организовать для бойцов СВО пожизненное бесплатное лечение

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме России предложили организовать для бойцов СВО пожизненное бесплатное лечение в санаториях страны.

Фото: 9111.ru

Согласно информации, бойцов предлагают бесплатно лечить и после окончания контракта.

"Помощь бойцам не должна заканчиваться выплатами Министерства обороны. На протяжении всей жизни у них должно быть право на отдых и бесплатное санаторно-курортное лечение. Госдума в ближайшее время создаст такой законопроект", — пояснили в ГД РФ интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

По словам источника, лечение в санаториях и реабилитацию должны обеспечить всем, и кадровым военных в зоне СВО, и добровольцам с мобилизованными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

СУЗДАЛЬЦЕВ: "Ждите ВС РФ на Западной Украине. Скоро"