Юрист Марина Сапожникова прокомментировала порядок выезда за из страны в период проведения военных сборов для граждан в запасе.
По словам специалиста, в законодательстве нет определения, что покидать российскую территорию гражданам. которых могут призвать на военные сборы, нельзя.
"Пока запрета на пересечение границы во время военных сборов нет, — пояснила юрист Сиб.фм. — То есть пребывающие за границей освобождены от призыва на военные сборы в связи с трудностями установления места их пребывания".
Однако юрист подчеркнула, что при неявке в военкомат по повестке на военные сборы, гражданину придётся заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей.
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