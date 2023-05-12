Представители правительственной комиссии по законопроектной деятельности не поддержали инициативу, предполагающую освобождение от частичной мобилизации для неслуживших россиян.
Как сообщают "Ведомости", ссылаясь на участников заседания, соответствующее предложение внёс 25 октября депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев.
Парламентарий предлагал добавить в статью № 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" положение, согласно которому граждане России, не прошедшие военную службу, получат возможность не участвовать в призывной кампании в рамках частичной мобилизации населения. Как отметил Матвеев, российский лидер Владимир Путин в сентябре 2022 года заявлял, что призыву должны подлежать прежде всего мужчины, которые служили в рядах ВС РФ, однако в законодательстве это не отражено.
В отзве кабмина подчёркивается: при возникновении угроз безопасности расширение перечня категорий граждан, которые могут получить отсрочку от призыва, будет нецелесообразным.
Ранее российский генерал Сергей Липовой проинформировал, что военные сборы в 2023 году нужны на случай расширения географии спецоперации.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.