Кабмин не поддержал освобождение от частичной мобилизации для неслуживших граждан РФ

1:20 Your browser does not support the audio element. Политика

Представители правительственной комиссии по законопроектной деятельности не поддержали инициативу, предполагающую освобождение от частичной мобилизации для неслуживших россиян.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Как сообщают "Ведомости", ссылаясь на участников заседания, соответствующее предложение внёс 25 октября депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев.

Парламентарий предлагал добавить в статью № 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" положение, согласно которому граждане России, не прошедшие военную службу, получат возможность не участвовать в призывной кампании в рамках частичной мобилизации населения. Как отметил Матвеев, российский лидер Владимир Путин в сентябре 2022 года заявлял, что призыву должны подлежать прежде всего мужчины, которые служили в рядах ВС РФ, однако в законодательстве это не отражено.

В отзве кабмина подчёркивается: при возникновении угроз безопасности расширение перечня категорий граждан, которые могут получить отсрочку от призыва, будет нецелесообразным.

Ранее российский генерал Сергей Липовой проинформировал, что военные сборы в 2023 году нужны на случай расширения географии спецоперации.

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