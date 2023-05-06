Концерн "Калашников" сообщил о начале поставок нового обмундирования для ВС России

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На официальном сайте концерна "Калашников" сообщили о том, что он начал поставки нового всесезонного обмундирования для ВС РФ. В разработке комплекта участвовала компания "Триада-ТКО" вместе с рядом специалистов вещевого управления департамента министерства обороны России.

Фото: youtube.com

В концерне отметили, что новое ВКПО выполнено в новой расцветке и изготовлено из улучшенных материалов.

В один комплект входит: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, костюм демисезонный, костюм влаговетрозащитный, костюм утепленный, костюм летний, фуражка летняя, шапка демисезонная, шарф зимний. Об этом сообщает udm-info.ru.

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