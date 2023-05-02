Российские власти отменили парад в честь 9 Мая и отправят деньги бойцам СВО

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В Саратовской области отменили парад на 9 Мая и салют в честь Дня Победы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, сэкономленные средства направят на поддержку российских бойцов в зоне спецоперации.

"Принято решение относительно праздничного салюта. Его не будет. Лучше направляем сэкономленные средства на поддержку наших бойцов в наблюдателях СВО", — пояснил губернатор.

Бусаргин уточнил, что ветераны Великой Отечественной войны не остануться без праздника.

"Для них подготовим персональные концерты под окнами домов", — резюмировал глава региона.

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Украины не будет на Параде Победы