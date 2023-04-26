В Новосибирске омбудсмен рассказала об опасности "украинского" синдрома

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева объяснила, чем страшен "украинский" синдром.

Шалабаева рассказала, что участников спецоперации на Украине может поразить "украинский" синдром. Она провела аналогии с "афганским" синдромом, который представляет собой — тяжёлое посттравматическое стрессовое расстройство. Им поражаются люди, участвующие в военном конфликте.

Ранее психолог Дарья Яушева назвала признаки посттравматического синдрома.

Она отметила, что в регионе имеются программы реабилитации для участников СВО. Омбудсмен призвала собрать в единый реестр всех военнослужащих, имеющих боевой опыт на Украине.

Как сообщает издание "АиФ-Новосибирск", уполномоченный по правам человека рассказала о более 400 жалобах, подавляющее большинство из которых были связаны с проведением частичной мобилизации в области.

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Что это такое?