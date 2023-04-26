Психолог Яушева назвала признаки посттравматического синдрома

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Посттравматический синдром (ПТСР) — тяжёлое состояние, которое мешает человеку вернуться в нормальную жизнь. Люди с данным психическим расстройством становятся агрессивными и в то же время беспомощными. Об этом рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

Специалист отметила, что к признакам ПТСР относятся тревожные мысли, которые перерастают в панические атаки, желание изоляции, кошмары во сне. Также человек начинает мучиться от страшных воспоминаний. Создаётся впечатление, что это происходит в реальном времени. Алкоголь только усугубит ситуацию, подчеркнула психолог.

"ПТСР может быть опасен для окружающих, если человек переживает флешбэки: падает на землю, когда раздался громкий звук; кричит во сне. Ему может быть сложно сдерживать агрессию", — отметила Яушева в беседе с порталом Om1.ru.

Специалист заявила, что людям с ПТСР необходимо обратиться за помощью к психотерапевту и неврологу. Родственники должны быть готовы к его реабилитации. Им следует поддержать своего близкого человека, постоянно разговаривать с ним и не провоцировать.

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