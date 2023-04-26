Потупчик о сливе разговора бизнесменов РФ: бабки делать здесь, а выводить — на другом конце планеты

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сети обсуждают разговор людей, похожих на миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского.

Блогер Кристина Потупчик напомнила, что два упомянутых предпринимателя "сделали деньги в России".

Её возмутило то, что бизнесмены (если предположить, что разговор является подлинным) размышляют о том, как вывести деньги из РФ на Бали.

"Что тут скажешь, очередные жертвы нейросетей, не иначе. И такие же нейросетевые патриоты. Бабки делать здесь, а выводить и инвестировать — на другом конце планеты. Удобно. Но стыдно", — написала Потупчик в своём Telegram-кнаале.

Ранее Кристина Потупчик высказалась о скандальном разговоре людей, похожих на продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахмедова.

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