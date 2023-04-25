Эксперт ресторанного бизнеса назвал основные качества комфортного заведения

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Во время похода в ресторан следует обратить внимание на первичное обслуживание. Хороший сервис начинается сразу после того, как гость заходит в заведение. Об этом заявил маркетинг-директор лаундж-пространства Munterra Всеволод Черемных.

Также признаком высокого уровня ресторана является digital-меню, где гости могут не только ознакомиться с блюдами, но и посмотреть баланс КБЖУ и проверить аллергены, которые содержатся в продуктах.

"Существует мнение, что маркер качества ресторана — салат "Цезарь". Но это блюдо, к сожалению, не всегда отражает специфику кулинарной концепции шеф-повара", — подчеркнул он.

Многие рестораны придерживаются определённой идеи и предлагают гостям блюда-специалитеты, сообщает Газета.Ru. Черемных отметил, что для приготовления таких блюд используются особые продукты, например, голубой тунец или трюфель.

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