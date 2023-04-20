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Александр Приходько

Ресторан "Дичъ" курорта "Роза Хутор" вошел в ТОП-100 лучших открытий года в России

3:07
Туризм

В Москве состоялся фестиваль ресторанных концепций, который завершился церемонией награждения самых успешных новых ресторанных проектов года в рамках национальной премии "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2023". Значимое для российской гастрономии событие проходит ежегодно с 2006 года.

Ресторан "Дичъ" курорта "Роза Хутор" вошел в ТОП-100 лучших открытий года в России

На первом этапе эксперты премии отбирают оригинальные ресторанные концепции из которых формируется короткий список финалистов. В этом году своим видением трендов и бизнес-лайфхаками поделились авторы лучших новых ресторанных концепций года из девяти регионов России. Шеф-повара ресторанов-финалистов премии показали свое мастерство на профессиональных мастер-классах.

Согласно итогам премии "Пальмовая ветвь 2023", ресторан "Дичъ" курорта "Роза Хутор" вошел в ТОП100 лучших открытий года в России и завоевал специальный приз на Фестивале новогодних блюд от шеф-повара. Для участия в нем команда подготовила неклассический Оливье с мясом камчатского краба, сахалинским гребешком, авокадо, бататом и заправкой на основе йогурта, красной и щучьей икры, за что и была отмечена главным призом.

— Эта награда для нашего ресторана очень значима, и мы уверены, что она — не последняя. В ней отражается большая совместная работа. Каждый сотрудник вносит свой вклад, чтобы сделать нашу команду сильнее и профессиональнее. Важно не только получать признание гостей, но и преумножать его. Поэтому мы будем совершенствоваться и поднимать планку все выше, — поделился впечатлениями шеф-повар ресторана "Дичъ" курорта "Роза Хутор" Иван Храпов.

В ресторане "Дичъ", расположенном в Горной Олимпийской деревне, сделан акцент на чистом вкусе дикой природы. В меню можно найти блюда из мяса лося, перепелки, утки, цесарки, бобра и др. Для ценителей гастрономии из морских обитателей — устрицы, гребешки, крабы, морские ежи из аквариума, угольная треска, нерка и многое другое. В соусах и гарнирах используются дикорастущие ягоды и травы.

Ресторан "Дичъ" входит в гастрономическую карту "Роза Хутор". В рамках проекта создается специальный маршрут, который позволит гостям курорта насладиться всем многообразием вкусов черноморского побережья, кавказских гор, а также прекрасными видами. Гастрономическим амбассадором курорта недавно стал известный шеф-повар Марк Стаценко. Помимо "Дичи" в гастрономическую карту войдут семь заведений — рестораны "Высота 2320", "Берлога", "Вельвет", "Дичъ", "Варежка", "Барабуля", а также кафе "Лес" и "Йети". Всего же на курорте "Роза Хутор" работают около пятидесяти заведений разных концепций.

На фото: шеф-повар ресторана "Дичъ" Иван Храпов с наградой.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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Ресторан "Дичъ" курорта "Роза Хутор" вошел в ТОП-100 лучших открытий года в России
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