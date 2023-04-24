В Хабаровском крае приняли закон о наставничестве в отношении несовершеннолетних

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев выступил с инициативой введения на законодательном уровне статуса наставника. Об этом сообщает издание transsibinfo.com.

Отмечается, что депутаты перечень категорий граждан, над которыми может быть установлено наставничество, расширили.

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