Политолог о целях визита Путина в Турцию: будет дружить, если это выгодно

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Юрий Светов рассказал о посещении Владимиром Путиным Турции.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Владимир Путин 27 апреля планирует посетить церемонию доставки ядерного топлива на атомную электростанцию в Турции "Аккую", которая имеет деловые связи с Росатомом.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что "весь мир ненавидит США".

Светов считает, что Эрдоган не станет полноценным союзником РФ, однако "дружественной страной" Турцию назвать можно. Он напомнил, что Турция входит в Североатлантический альянс, поэтому, как член НАТО, имеет множество обязательств перед США.

"Эрдоган — союзник ситуативный, там, где надо, он будет с нами дружить, там, где он считает, что это не выгодно — не будет", — цитирует слова политолога Общественная Служба Новостей.

Политический эксперт объяснил, что не стоит просить Турцию становится приближённой к России страной.

Он уверен, что следует забыть принцип, когда во времена СССР условием для помощи была гарантия строительства социализма.

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