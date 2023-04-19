РИА Новости: отмена российской культуры на Западе провалилась

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

На данный момент международный выставочный обмен практически прекратился. Однако российское искусство остаётся доступным в Европе и пользуется таким же успехом, как было и до его "отмены". Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Коллекционеры не собираются отказываться от картин российских художников. Например, британка Дженни Грин организовала выставку, где присутствовали работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова и других.

Вопреки западным санкциям и "культуре отмены" продолжают развиваться международные проекты. Во Франции открывали выставку "Галина Уланова: "Душа движения — движение души".

"В связи с высокой посещаемостью по просьбе наших партнёров в Париже мы продлили на месяц выставку об Улановой", — сообщила заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.

Пока западная пресса трубит про "культуру отмены", обычные зрители радуются возможности посмотреть на российские шедевры или познакомиться с новыми авторами.

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