Митрополит Иоанн предостерёг белгородцев от посещения кладбища на Пасху: риск для жизни и здоровья

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Митрополит Иоанн объяснил, почему белгородцам стоит воздержаться от посещения на Пасху кладбищ, расположенных в приграничных районах.

Представитель РПЦ отметил, что жители Белгорода рискуют жизнью и здоровьем, посещая захоронения, находящиеся рядом с границей. Он предупредил о возможных провокациях в видеообращении, размещённом на ресурсах регионального правительства.

Ранее СБУ призвала граждан Украины отказаться от участия в массовых мероприятиях накануне Пасхи.

"Церковь не благословляет на Пасху посещать кладбища, совершать богослужения. Поэтому прошу воздержаться от посещения кладбищ в этот день", — объяснил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Как сообщает издание bel.ru, священнослужитель посоветовал жителям Белгородской области выбрать для посещения кладбища любой из дней вплоть до праздника Вознесения Господня.

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Можно ли ходить на Пасху на кладбище ?