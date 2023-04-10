В Госдуме предложили платить ученикам деньги за пятёрки

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова предложила давать ученикам деньги за отличные оценки. Власти могут отправлять средства на "Пушкинскую карту", добавила парламентарий.

По данным РИА Новости, член ГД передала соответствующее обращение главе правительства России Михаилу Мишустину. Как заявила депутат, таким образом власти сформируют дополнительную мотивацию для повышения успеваемости.

Скрозникова призвала провести эксперименты, участниками которых станут старшеклассники. Их пятёрки за четверть превратятся в средства на "Пушкинской карте", объяснила парламентарий.

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