Россияне стали меньше тратить на онлайн-кинотеатры и чаще ходить в настоящее кино

1:27 Your browser does not support the audio element. Культура

В наступившем году россияне всё реже обращались к онлайн-кинотеатрам. Зато чаще посещали настоящее кино.

Исследование "Почта-банка" показало, что за первые три месяца 2023 года доходы онлайн-кинотеатров упали на 25% — с 35 до 28 миллионов рублей. Это связано с исчезновением из данной ниши значительного количества зарубежного контента. А вот обычные российские кинотеатры, которые весной и летом прошлого года находились в шоковом состоянии после отказа крупнейших голливудских киностудий прокатывать свои фильмы, неожиданно воспрянули духом.

Сборы отечественных кинотеатров в первом квартале 2023 года выросли в невероятные девять раз. Если за первые три месяца 2022 россияне потратили в кинотеатрах 240 миллионов рублей (весной и летом закрылось до 25% залов), то в нынешнем году — уже два миллиарда. Это мощный подъём на фоне длительной стагнации.

Эксперты объясняют его полной отменой всех коронавирусных ограничений, невероятным успехом российского кинофильма "Чебурашка", а также тем, что сейчас в кинотеатрах начала действовать "Пушкинская карта", которой могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.