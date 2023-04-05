"Царьград": в больницах Канады пациентов просят умереть

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В социальных сетях жительница Онтарио написала пост о бесчеловечном отношении медиков к ней. Она попала в больницу с диагнозом "депрессия от гиперчувствительности к табачному дыму".

"Мне перестали приносить воду и еду, не дают лекарства, не помогают сходить в туалет”, — передаёт её слова "Царьград".

Отмечается, что девушке не помогало лечение, не хватало страховки на прохождение процедур, поэтому медики стали её принуждать к эвтаназии. По её словам, врач прямым текстом посоветовал её не мучиться и уйти из жизни.

В этом году Минздрав Канады упростил процедуру эвтаназии. Любое тяжёлое заболевание является основанием для "медицинского суицида". Журналисты отмечают, что изменения в законах стали самой большой угрозой для инвалидов. Часто добровольной эвтаназию называют только в кавычках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Канаде легализовали эвтаназию