Канадского вратаря порезали коньком на льду в Онтарио

В матче молодежной лиги Онтарио произошло столкновение, в результате которого серьезную травму получил вратарь Тайкер Тайнан. В игровом эпизоде соперник задел ему ногу коньком и повредил бедренную артерию. На льду моментально образовалась лужа крови.



17-летнего вратаря увозят на каталке с площадки после жуткой травмы.

Медики выбежали на площадку и остановили кровотечение. С голкипера сняли всю экипировку и на каталке отправили в машину скорой помощи. 17-летнего хоккеиста отправили в больницу, где ему провели хирургическую операцию.

Сейчас вратарь команды "Ниагара АйсДогз" находится в стабильном состоянии. Матч его команды против "Лондона" так и не был доигран.