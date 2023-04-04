Глава "Викимедия.Ru" Станислав Козловский предупредил о негативных последствиях блокировки "Википедии".
Козловский отреагировал на призыв главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева блокировать популярную онлайн-энциклопедию, так как ресурс стал публиковать "политизированный продукт".
Ранее сообщалось, что "Википедия" удалила англоязычную статью про Аллею ангелов в Донецке.
"Заблокировать может в любой момент государство. Но, скажем так, читать его буду всё равно, а редактировать уже не смогут из России. Соответственно, "Википедию" на русском языке будут редактировать люди не из России", — цитирует Газета.Ru слова Козловского.
Эксперт рассказал, что наполнение сетевой энциклопедии — дело рук огромного количества людей, большая часть которых проживает в РФ. Он заверил, что информация подаётся максимально независимо, а все факты проверяются тщательным образом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.