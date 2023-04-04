Блокировка "Википедии" в РФ приведёт к тому, что ресурс начнут редактировать "люди не из России"

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава "Викимедия.Ru" Станислав Козловский предупредил о негативных последствиях блокировки "Википедии".

Козловский отреагировал на призыв главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева блокировать популярную онлайн-энциклопедию, так как ресурс стал публиковать "политизированный продукт".

Ранее сообщалось, что "Википедия" удалила англоязычную статью про Аллею ангелов в Донецке.

"Заблокировать может в любой момент государство. Но, скажем так, читать его буду всё равно, а редактировать уже не смогут из России. Соответственно, "Википедию" на русском языке будут редактировать люди не из России", — цитирует Газета.Ru слова Козловского.

Эксперт рассказал, что наполнение сетевой энциклопедии — дело рук огромного количества людей, большая часть которых проживает в РФ. Он заверил, что информация подаётся максимально независимо, а все факты проверяются тщательным образом.

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