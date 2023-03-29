Московские школьники одержали победу на Всероссийской олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с победами на всероссийских олимпиадах по химии, французскому языку и мировой художественной культуре. Всего москвичам удалось завоевать 157 дипломов.
Обладательницей диплома по французскому языку стала 11-классница София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ. Также победу одержала воспитанница школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт.
"Поздравляю московских школьников с первыми победами на всероссийской олимпиаде в этом сезоне. На днях прошли три финала: по французскому языку, химии и мировой художественной культуре", — сказал Мэр Москвы.
Школьник Матвей Васияров из Центра педагогического мастерства стал лучшим в олимпиаде по химии, а абсолютным победителем олимпиады по МХК по количеству набранных баллов стал ученик школы № 548 Глеб Семенов.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады принимали участие ученики 9-11 классов из более чем 530 школ. Победителями и призерами стали более 7,5 тысяч школьников.
До 28 марта учащиеся 1-5 классов смогут принять участие в онлайн-олимпиаде "Я люблю математику". Для этого ученикам нужно зарегистрироваться на сайте.
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