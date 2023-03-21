Депутат Наумов: льготы семьям добровольцев и мобилизованных нужно уравнять

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Льготы, которые обеспечиваются семьям добровольцев и семьям мобилизованных, должны быть сравнимыми и сопоставимыми, уверен депутат Госдумы РФ Станислав Наумов.

"Не должно быть различий ни в чём", — пояснил парламентарий на своей странице в соцсети.

Он уточнил, что это позиция уже была озвучена руководству российского правительства, а в ближайшие дни инициативу обсудят на отчёте в Думе.

Отдельного контроля, отметил Наумов, требуют федеральные выплаты самим военнослужащим.

"Бардака, извините, на уровне всяких клерков хватает из-за межведомственной неразберихи", — цитирует депутата издание kursdela.biz.

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