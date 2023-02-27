В Нижегородской области вдова погибшего участника спецоперации заявила об отсутствии выплат ребёнку

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Нижегородской области супруга погибшего в зоне спецоперации РФ военного возмутилась задержкой выплат ребёнку. Соответствующая жалоба появилась на странице руководителя региона Глеба Никитина в соцсетях.

По информации Надежды, её муж погиб первого сентября прошлого года. Пенсию по потере кормильца всё ещё не назначили, отметила женщина. Она добавила, что проблема возникла, поскольку воинская часть не присылает документы.

"Постараюсь ускорить все процессы. Всё решим", — прокомментировал жалобу губернатор, слова которого приводит newsnn.ru.

Ранее юрист Валентина Яковлева заявила, что власти не оставят призывников без льгот и выплат, даже если мобилизация закончится раньше спецоперации.

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