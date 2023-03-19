Путин пообещал расширять "маленький кусочек рая" в Мариуполе

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин оценил новый микрорайон Мариуполя с новостройками.

Во время своего визита в Мариуполь российский лидер осмотрел благоустроенную часть города.

"Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь", — сказали жители нового микрорайона.

Глава РФ в ответ на это сказал: "Будем расширять".

Путин также осмотрел аэропорт Мариуполя. Сопровождающий президента вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что аэропорт будет полностью реконструирован через пару лет.

Ранее российский лидер в беседе с мариупольцами отметил, что "надо начинать знакомиться поближе".

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