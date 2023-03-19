Владимир Путин оценил новый микрорайон Мариуполя с новостройками.
Во время своего визита в Мариуполь российский лидер осмотрел благоустроенную часть города.
"Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь", — сказали жители нового микрорайона.
Глава РФ в ответ на это сказал: "Будем расширять".
Путин также осмотрел аэропорт Мариуполя. Сопровождающий президента вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что аэропорт будет полностью реконструирован через пару лет.
Ранее российский лидер в беседе с мариупольцами отметил, что "надо начинать знакомиться поближе".
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