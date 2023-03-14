Песков: вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации. Об этом заявил Shot пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ране сегодня в правительстве Воронежской области сообщили, что будут вручать повестки всем военнообязанным по месту проживания и на работе, но только с целью "актуализации данных воинского учёта".

Добавим, депутат Госдумы Юрий Швыткин объяснил, что новая мобилизация может стать неизбежной только в том случае, если в конфликт на Украине полноценно вступит НАТО. По мнению политика, тогда защищать Россию с оружием в руках придётся многим мужчинам.

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