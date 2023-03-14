В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации. Об этом заявил Shot пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ране сегодня в правительстве Воронежской области сообщили, что будут вручать повестки всем военнообязанным по месту проживания и на работе, но только с целью "актуализации данных воинского учёта".
Добавим, депутат Госдумы Юрий Швыткин объяснил, что новая мобилизация может стать неизбежной только в том случае, если в конфликт на Украине полноценно вступит НАТО. По мнению политика, тогда защищать Россию с оружием в руках придётся многим мужчинам.
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Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.