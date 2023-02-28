Россиянам стали чаще отказывать в лечении в медицинских клиниках США и Европы

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Отправляющиеся за границу на лечение россияне столкнулись с отказами в клиниках США и Европы. Это проблема коснулась и детей.

За последний год выросло количество отказов в лечении россиян в медицинских клиниках Европы и США. К примеру, фонд Хабенского за прошлый год не отправил ни одного ребёнка с тяжёлой формой эпилепсии в специализированный Техасский детский госпиталь, где проводят уникальную процедуру лазерной абляции. "Медвестник" узнал в сервисе TopMedClinic, объединяющим медицинские туристические агентства, что элитная немецкая клиника "Шарите" и ряд швейцарских больниц тоже заворачивают россиян.

"Ряд немецких государственных и университетских клиник фактически перестали работать с российскими пациентами, — заявила CEO TopMedClinic Виктория Сандалюк. — Они принимают заявки, но ответ получить невозможно. Видно, что появилось негласное правило не заниматься россиянами или оставлять их "на потом". Но пациентам с критическим состоянием лечение требуется здесь и сейчас".

Что касается американского Детского госпиталя в Техасе, то там отказ от обслуживания юных пациентов из России может быть вызван ещё и опасениями по поводу проблем с финансированием. Даже если лечение ребёнка предварительно полностью оплачивается благотворителем, позднее в процессе могут появиться дополнительные расходы, а перевод денег из России в США сейчас крайне затруднён.

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