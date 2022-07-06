Адвокат Карабанов предложил запретить чиновникам лечиться за границей

Адвокат Александр Карабанов предложил запретить российским чиновникам лечиться за границей. Так он прокомментировал массовые увольнения реаниматологов-анестезиологов из реанимации больницы в Мытищах.

Карабанов обратил внимание на то, что российские чиновники предпочитают ездить за рубеж на лечение.

"Было бы неплохо принять федеральный закон, который обяжет их проходить обследование и лечение в учреждениях России", — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Это позволит представителям власти увидеть, сколько воруется денег, выделяющихся на покупку новой техники, и посмотреть на врачей, получающих мизерные зарплаты, считает адвокат.

Карабанов напомнил, что в странах Европы врачи и учителя являются одними из самых защищённых социальных групп и получают высокие зарплаты.

Если власти хотят, чтобы численность россиян росла, как и продолжительность их жизни, то необходимо повышать благосостояние врачей, подчеркнул адвокат.