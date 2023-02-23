Из-за взрыва на железной дороги в Крыму задержаны поезда

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Крыму неизвестные злоумышленники взорвали железнодорожные пути. Об этом сообщают очевидцы. Инцидент произошёл 23 февраля.

По предварительным данным, взрывом была повреждена часть рельсов в 12 км от станции "Симферополь" у села Почтовое.

В связи с инцидентом сообщается о задержке пассажирских поездов. Это состав "Севастополь — Санкт-Петербург" с 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда.

На данный момент не сообщается о причинах взрыва и его исполнителях.

Ранее семь пассажирских поездов в крымском Джанкое были остановлены из-за детонации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.