Семь пассажирских поездов в крымском Джанкое остановлены из-за детонации

Вследствие временной остановки железнодорожного сообщения в Крыму в Джанкойском районе семь пассажирских поездов выбились из графика: задерживаются шесть составов, идущих в Крым, и один, следующий из Крыма. Такую информацию предоставил перевозчик "ГранСервисЭкспресс" в разговоре с РИА Новости.

"В настоящий момент в районе станции Азовская (Джанкойский район — ред.) приостановлено движение поездов. Задерживаются 7 составов (6 в Крым, 1 из Крыма)", — сообщил оператор.

Представители компании добавили, что пассажиры остановленных поездов будут доставлены до места назначения в Крыму автобусами.

Участок железнодорожных путей в Джанкойском районе был частично повреждён из-за детонации боеприпасов. В данный момент повреждённая железная дорога восстанавливается, о чём уведомил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, идущие в Крым пассажирские поезда будут делать остановку около Феодосии, где туристов будут пересаживать на автобусы. В то же время состояние железнодорожного полотна в Джанкойском районе вблизи очага детонации будет тщательно проверено экспертами, добавили в Крымской железной дороге представителям РИА Новости.