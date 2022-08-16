Вследствие временной остановки железнодорожного сообщения в Крыму в Джанкойском районе семь пассажирских поездов выбились из графика: задерживаются шесть составов, идущих в Крым, и один, следующий из Крыма. Такую информацию предоставил перевозчик "ГранСервисЭкспресс" в разговоре с РИА Новости.
"В настоящий момент в районе станции Азовская (Джанкойский район — ред.) приостановлено движение поездов. Задерживаются 7 составов (6 в Крым, 1 из Крыма)", — сообщил оператор.
Представители компании добавили, что пассажиры остановленных поездов будут доставлены до места назначения в Крыму автобусами.
Участок железнодорожных путей в Джанкойском районе был частично повреждён из-за детонации боеприпасов. В данный момент повреждённая железная дорога восстанавливается, о чём уведомил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, идущие в Крым пассажирские поезда будут делать остановку около Феодосии, где туристов будут пересаживать на автобусы. В то же время состояние железнодорожного полотна в Джанкойском районе вблизи очага детонации будет тщательно проверено экспертами, добавили в Крымской железной дороге представителям РИА Новости.
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