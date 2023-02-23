Сенатор Константин Долгов: У российской эстрады появилось новое патриотическое лицо

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Митинг и концерт в "Лужниках" показал сплоченность общества на основе истинного неподдельного патриотизма. На сцену вместе с признанными и известными артистами вышли новые исполнители. Причём, многие из них родом с Донбасса. Это показатель того, что российская эстрада меняется, уверен сенатор Константин Долгов.

По мнению Долгова, патриотизм и единство стали новыми направлениями развития российской эстрады. На фоне сбежавших из страны артистов, на сцену выходит новое поколение певцов и музыкантов, которые пропагандируют совершенно иные ценности.

По мнению сенатора, артисты выступают на таких мероприятиях не "для галочки", а по зову сердца. А зрители превращаются в полноценных участников происходящего в стране.

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