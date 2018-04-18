Социологи: большинству россиян безразличны доллар и евро

ВЦИОМ провел опрос, согласно которому большинство россиян не обеспокоены ростом курсов иностранных валют. В новости говорится, что почти 70% опрошенных не будут предпринимать каких-либо действий, если рост курса валют продолжится.

"Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит… Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан", — публикует РИА Новости комментарий к исследованию.

"Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты", — отмечается в опросе.

Ранее сообщалось, что Россия не опасается замораживания банковских активов и ужесточения санкций по иранскому сценарию, поскольку отказалась от вывода средств из американских ценных бумаг.

Ранее о попытках эвакуации российских активов из США стало известно в 2014 году. Три года назад в марте Центробанк РФ вывел из американской Федеральной резервной системы (ФРС) около 115 млрд долл. По данным Reuter, "Россия вывела активы из Федерального резервного банка Нью-Йорка в марте 2014 года после введения санкций США в связи с присоединением Крыма к РФ. Отметим, что на конец марта 2014 года эта сумма составляла 23% международных резервов России (493 млрд долларов, в том числе валютные 449 млрд).

Читайте также:

Эксперты рассказали правду о будущем курсе рубля и доллара

Инфляция положила ЦБ на лопатки

Запад переоценивает эффект от своих санкций

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook