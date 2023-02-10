Семьям погибших во взрыве дома в Новосибирске выплатят по 1 миллиону рублей

Недавно стало известно о взрыве газа в Новосибирске в доме на улице Линейная, 39. Пострадавшие получат выплаты в размере 1 миллион рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

"Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь с погребением и выплачен на каждую семью один миллион рублей", — цитирует его слова atas.info.

Жильцы разрушенного дома начали получать по 100 тысяч рублей. На следующей неделе будут выплачиваться суммы для компенсации утраченного имущества в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Пострадавшие в чрезвычайном происшествии получат от 200 до 400 тысяч рублей.

Жильцам обещают расселение, а дом, где произошёл взрыв, признают аварийным.

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